COR. SERA, Calcio in rivolta, il ritiro così non va

Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera il calcio in rivolta. Giocatori e allenatori contro il ritiro, i club contro l’organizzazione del suddetto ritiro, i medici contro la responsabilità civile e penale che cadrebbe su di loro in caso di positività. Nel mirino il protocollo del Comitato tecnico scientifico, considerato troppo stringente. «Speriamo ci siano margini per modificarlo», la voce comune. Oggi alle 12 Dal Pino e De Siervo, presidente e ad della Lega, parleranno con Gravina e Brunelli della Figc. club a larga maggioranza vogliono evitare il ritiro ma per motivi logistici, legati prima di tutto alla difficoltà di poter reperire in fretta un albergo a uso esclusivo, sanificato ogni giorno. Milan, Inter, Napoli e Roma hanno già fatto sapere che lunedì non cominceranno con i collettivi. Anche Torino, Verona, Brescia e le due genovesi sarebbero sulla stessa posizione. La Juve è pronta ma in posizione di attesa, così come Fiorentina e Atalanta che vogliono capire cosa succede.