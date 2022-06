COPPA ITALIA, La Fiorentina eviterà la prima fase

Nel gennaio 2023 la Fiorentina farà il suo esordio in Coppa Italia dal turno degli ottavi di finale, e lo farà da testa di serie in virtù del settimo posto raggiunto in campionato poche settimane fa. In attesa di conoscere tutte le date ufficiali della manifestazione, sappiamo sicuramente quali sono le squadre che la Fiorentina potrebbe incrociare sul suo percorso nel caso in cui dovesse superare i primi due turni. L’altra testa di serie della porzione di tabellone occupato dalla Fiorentina è il Milan, che la squadra viola potrebbe incontrare ai quarti di finale nel caso in cui entrambe le formazioni dovessero vincere il proprio “ottavo”. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse incontrare il Milan, a differenza dell’ottavo di finale che la Fiorentina giocherà sicuramente al “Franchi”, la gara “secca” verrebbe disputata al “Meazza”. Le altre due formazioni di Serie A della parte del tabellone occupata dalla Fiorentina da cui potrebbe uscire il nome dell’altra semifinalista sono il Napoli e la Roma. In attesa dell’ufficializzazione delle squadre partecipanti a questa edizione di Coppa Italia possiamo individuare l’avversaria dei viola agli ottavi di finale nella vincente dello scontro che vedrà impegnate, a loro volta, le vincenti delle due seguenti gare: Sampdoria-Reggina e Venezia-Ascoli. Proprio la Fiorentina, lo scorso anno, a causa del fallimento del Chievo, vide cambiare la propria avversaria “in corsa”: dall’iniziale Ascoli, infatti, i viola si trovarono accoppiati col Cosenza nell’incontro valevole per il primo turno