Conference League, adesso tutti in Andalusia: in semifinale c'è il Betis

vedi letture

Betis Siviglia e Fiorentina erano le uniche due squadre del tabellone iniziale di Conference League che sembravano poter insidiare il Chelsea per la vittoria finale ed infatti eccole qua, l'una contro l'altra, in semifinale. Come riportato da La Nazione l'andata si giocherà al Benito Villamarin il 1 maggio, il ritorno invece sarà al Franchi sette giorni dopo. In palio un biglietto per la finale di Breslavia il 28 maggio.

Betis Siviglia che arriva alla semifinale dopo un cammino non certo lineare in questa edizione della Conference League. Soprattutto nella fase a gironi infatti i Verdiblancos sono passati all'ultima giornata in 15° posizione e hanno dovuto affrontare il turno di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Anche in campionato non aveva iniziato benissimo ma da fine 2024 ha cambiato marcia. Dopo una sfilza di vittorie e un solo pareggio contro il Barcellona, nell'ultima giornata di campioanto gli andalusi hanno perso contro il Villareal ma sono comunque quasi certi del sesto posto e dell'Europa League.