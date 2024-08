CONFERENCE, Al Franchi previste 8mila persone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì sera i viola saranno impegnati nella prima delle due gare contro la Puskas Akademia in un Franchi con pochi spettatori (previsti circa 8.000) e con i lavori sullo sfondo.

Come riporta La Nazione, un doppio confronto assolutamente da non sottovalutare vista la caratura dell'avversario. In palio c'è l'accesso alla fase a gironi della competizione e 3,17 milioni di euro. Nel frattempo gli ungheresi hanno vinto tutte e quattro le prime partite del campionato e comandano Nemzeti Bajnokság con il miglior attacco del torneo.