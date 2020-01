COMMISSO, Patron a San Siro, poi tuffo nel mercato

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si sofferma sul presidente della Fiorentina Rocco Commisso, atteso quest'oggi a Milano dove arriverà dall'America e assisterà alla partita contro l'Inter in programma a San Siro contro l'Inter. Dopo la partita sarà la volta del mercato, con le ultime 48 ore della sessione invernale a disposizione della Fiorentina per dare a Iachini quei giocatori che mancano nella rosa: un difensore e un centrocampista. Per il centrocampo resta il nome di Alfred Duncan, per il quale balla una differenza di pochi milioni, e anche di un secondo nome, visto che la disponibilità di bilancio lo permette. In questo senso si spiega l'interesse per Cassata, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. Più semplice arrivare ad un difensore, con i soliti Juan Jesus, Igor e Dell'Orco in pole.