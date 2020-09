COMMISSO, EL o Coppa: voglio vincere. Lo stadio...

Questi altri concetti espressi tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha fatto il punto della situazione anche sui temi legati alle infrastrutture e agli obiettivi a breve e lungo termine della sua squadra: "Il nuovo emendamento sugli stadi? Non aveva senso paragonare uno stadio al Colosseo o al Ponte Vecchio. Ora spero mi diano la possibilità di realizzare il progetto che ho in testa. Voglio capire cosa si può o non si può fare. Non posso operare a “pezzi”, voglio qualcosa di complessivo. Oltre alla possibilità di realizzare un’area per il commerciale. Perché la Fiorentina deve alzare il fatturato. Gli obiettivi? Per vincere intendo dire andare in Europa League, magari andare in Champions o conquistare una Coppa Italia. Credo che questo sia possibile. Però datemi tempo. Rocco non fa promesse che non può mantenere. Poi, voglio fare meglio del decimo posto".