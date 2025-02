Come sta Adli? Oggi la decisione in vista di domenica

Sarà oggi il giorno giusto per capire se Yacine Adli potrà essere disponibile per la prossima gara col Como. Lo scrive la Nazione. Il centrocampista, out nelle ultime due sfide con l’Inter e squalificato prima ancora nel match con il Genoa, anche ieri ha lavorato a parte per i postumi del problema alla caviglia accusato la settimana scorsa, ma nella sua tabella di marcia ha da tempo messo nel mirino proprio la sfida con la formazione di Fabregas. Sotto questo aspetto Palladino può dormire in ogni caso sonni tranquilli, visto che a centrocampo ormai la parola d’ordine è abbondanza.

Danilo Cataldi, con lo spezzone finale nel match di San Siro, è ormai a tutti gli effetti recuperato e nel lunch-match di domenica si candida a partire dal 1’ come non gli capita da due mesi, mentre Fagioli è pronto a disputare la sua prima al Franchi. Probabile dunque un turno di riposo sia per Mandragora che per Richardson. Per la gara coi lariani tornerà a disposizione anche Comuzzo dopo il turno di squalifica (da capire se il 2005 verrà utilizzato come terzino oppure se permetterà a Ranieri o Pongracic di rifiatare), mentre sembra scontato il ritorno dall’inizio di Folorunsho. Pablo Marì, invece, risulta ancora indisponibile, tanto che ieri, a causa dei problemi che ancora assillano il difensore voluto da Palladino, è stato aggregato alla prima squadra il centrale della Primavera Lorenzo Romani.