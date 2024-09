COLPANI, Tridente con Kean e Gud: a Empoli l'occasione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Colpani e Albert Gudmundsson a sostegno di Moise Kean. Un tridente gongolato a lungo dai tifosi della Fiorentina anche in questo inizio di stagione, in cui mancava l'islandese, e da tempo nella testa di Palladino. Ebbene, quel trio tanto sognato potrebbe vivere a Empoli la sua prima apparizione dal primo minuto. Il tecnico campano ci sta lavorando, il modulo è ormai conosciuto.

Dopo l’idea di infoltire il centrocampo (con Atalanta e Lazio) pare arrivato il momento di tornare al 3-4-2-1 con i tre protagonisti in attacco, vero e proprio marchio di fabbrica del tecnico campano. Primo esame la solida difesa dell’Empoli che ha già retto e ben figurato contro Roma, Bologna e Juventus. Azzurri imbattuti in stagione e agli ottavi di Coppa Italia (dove l’incrocio sarà proprio al Franchi contro la Fiorentina), il banco di prova per i tre tenori viola è di quelli significativi. Lo riporta La Nazione.