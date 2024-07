COLPANI, I viola ci provano. Il Monza chiede 20 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'acquisto di Moise Kean, diventato ieri ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, i viola adesso cercano di piazzare il secondo colpo sulla trequarti offensiva. Il profilo ideale sarebbe quello del fantasista del Monza Andrea Colpani. El Flaco, come riportato da La Nazione, è l'alternativa di livello più alto tra quelle in questo momento in orbita gigliata. L'Amministratore Delegato del Monza Andriano Galliani ieri, durante la conferenza stampa di presentazione di Nesta come nuovo allenatore dei brianzoli, non ha chiuso del tutto ad una possibile cessione del suo gioiello.

I biancorossi, forti di un contratto che andrà in scadenza nel 2028, chiedono 20 milioni per lasciar partire il loro numero 28. La Fiorentina vorrebbe provare la formula del prestito con diritto di riscatto, il problema è che in questo modo il prezzo aumenterebbe di un paio di milioni che i brianzoli chiederebbero per il prestito oneroso. Per il riscatto la società lombarda non scende dalla valutazione di 20 milioni. Le altre società che si erano dette interessate al fantasista sembrano essersi defilate con la Fiorentina che è rimasta così l'unica vera pretendente al giocatore. Vedremo come evolverà la situazione ma Colpani sarebbe perfetto per interpretare, dietro le punte o esterno a destra, il 3-4-2-1 o 3-4-3 di Raffaele Palladino.