CLASSIFICA, Le sette sorelle restano ancora lontane

Grande con le piccole, e piccola con le grandi. Se è vero che per fare una prova servono tre indizi, la Fiorentina, di conferme in questo senso ne ha date in abbondanza. Quella contro la Lazio infatti, era la quinta sfida (in dieci giornate) contro una delle famose "sette sorelle" e lo score, in termini di risultati, non lascia spazio ad interpretazioni: quattro sconfitte (contro Roma, Inter, Napoli e Lazio) e una sola vittoria, a Bergamo contro l’Atalanta.

Non è un caso insomma, se in classifica oggi ci siano proprio quelle squadre davanti ai viola. Del resto, son cinque anni che la zona Europa è roba loro e nessun altro, in queste stagioni, è riuscito a «imbucarsi» alla festa. La Fiorentina ci sta provando e sono in molti, per la verità, a considerarla già l’ottava sorella. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.