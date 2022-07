CIULLINI, Stagione viola divisa in 5 parti: ecco come

In un'interessante intervista concessa a La Nazione, il preparatore fiorentino Alessandro Ciullini ha parlato della particolarità della stagione sportiva alle porte, con l'ampia pausa da metà novembre in poi causa mondiali in Qatar: "La stagione della Fiorentina è divisa in cinque parti; la prima si è appena conclusa col ritiro di Moena; poi ci sarà la seconda parte di preparazione in Austria, dopodiché inizia la seconda fase che durerà fino a metà novembre, in coincidenza con lo stop per i mondiali. Durante la pausa dal 13 novembre al 4 gennaio ci dovrà essere una sorta di nuova preparazione, poi ci sarà l'ultima fase, da inizio gennaio a inizio giugno.

Inevitabilmente chi arriverà in fondo al mondiale potrebbe essere penalizzato fisicamente. Il caldo? A inizio stagione sarà senz'altro un fattore".