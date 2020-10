CHIESA, Le pagelle della prima da ex: insufficiente

Ieri sera Federico Chiesa ha giocato la sua prima partita ufficiale da ex calciatore della Fiorentina. Una brutta prestazione quella dell'ex viola, che ha sbagliato un gol nei pressi della porta polacca, contribuendo come qualche altro compagno alla sterilità offensiva dell'Italia, fermata alla fine sullo 0-0 in casa della Polonia. Anzi, per La Gazzetta dello Sport è proprio il peggiore in campo, con 5 in pagella e un giudizio abbastanza severo: "Da tempo non si vede il Chiesa incontenibile, verticale, che incrociava verso la porta in dribbling. Ora è macchinoso. Vive un momento così e la prima azzurra da juventino è da rivedere. Deve parlare con se stesso". Leggermente più buone le valutazioni del Corriere dello Sport, La Nazione e di Tuttosport, anche se i tre quotidiani assegnano comunque un voto insufficiente: 5,5. La brutta serata è stata confermata da tutti, in sostanza.