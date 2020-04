CHIESA, Juventus non molla: decisiva la sua volontà

Tuttosport torna a parlare del futuro di Federico Chiesa in chiave Juventus. Secondo il quotidiano, infatti, è assai probabile che a fine stagione sia lo stesso calciatore a far capire alla proprietà che il momento della cessione è arrivato sul serio. Ecco perché non è peregrino immaginare che i bianconeri tornino alla carica per l'attaccante. O meglio: lo stanno già facendo, considerando che - si legge - fino a domenica scorso risultava particolarmente calda la la linea che congiunge la squadra mercato della Vecchia Signora all'entourage del classe '97.