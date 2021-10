CHIESA, Dopo un anno alla Juventus vale già il doppio

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: l'investimento di 50 milioni fatto dalla Juventus per Federico Chiesa ha portato i suoi frutti. Federico è il miglior giocatore della Juve, ha vinto un Europeo e segnato tre gol in due partite a eliminazione diretta in Champions. La Vecchia Signora è stata informata di club stranieri pronti a spendere 100 milioni per il numero 22 ma lo scenario non è di attualità. Chiesa si vede a lungo alla Juve. Il quotidiano ha chiesto a due società specializzate in valutazione dei calciatori, Wallabies e Cies, quale sia il valore dell'ex Fiorentina. Risposta di Wallabies: 72,9 milioni, contro i 51,8 stimati un anno fa dal loro algoritmo. Risposta di Cies: 88,3 milioni, contro i 38,8 di un anno fa. Quella differenza di circa 15 milioni non stupisce ed è meno importante della tendenza: Chiesa corre verso i 100 milioni di valutazione, cifra mai spesa per un italiano, e probabilmente a oggi è l’azzurro con più valore.