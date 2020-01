CESSIONI, Eysseric ha mercato in Francia. Pedro...

La Gazzetta dello Sport e La Nazione questa mattina in edicola fanno il punto sul capitolo cessioni in casa viola. La rosea scrive che il Pordenone attende solo l’ok della Fiorentina per il prestito di Luca Ranieri. Mentre su La Nazione si legge come oggi sarà ufficializzato il trasferimento di Dabo alla Spal, mentre per Eysseric qualcosa si sta muovendo sul fronte del mercato francese e in caso di proposta adeguata, la Fiorentina sicuramente farà partire il giocatore. Pedro sta trattando la sua posizione economica con il Gremio, forte della proposta, comunque già molto importante del Flamengo.