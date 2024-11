CENTROCAMPO, Un reparto martoriato dagli infortuni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione analizza la situazione del centrocampo viola, che in questo avvio di stagione è stato pesantemente condizionato dagli infortuni. Ad aprire la lista è stato Adli, alle prese con un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori fino a poche settimane fa. Successivamente è toccato a Mandragora, che ha temuto un serio infortunio al ginocchio, ma fortunatamente è già riuscito a rientrare in campo. Cataldi, invece, ha saltato le ultime quattro partite a causa di un problema al polpaccio con un interessamento del tallone, ma dovrebbe essere disponibile per la gara contro il Como.

Per Richardson, invece, i tempi di recupero sono più lunghi: una lesione di secondo grado lo terrà fermo per 6-8 settimane. In questo periodo di partite ravvicinate, Palladino dovrà fare affidamento sui suoi quattro centrocampisti a disposizione, almeno fino alla finestra di mercato di gennaio.