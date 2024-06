CENTROCAMPO, Si ricomincia da zero: manca il regista

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per la Fiorentina, oltre al ruolo del centravanti, ci sarà da cercare anzi ricercare un nuovo regista visto il ritorno di Arthur alla Juventus. Sulle pagine del Corriere Fiorentino, è proprio il ruolo del regista quello che da anni manca ai viola. Nell'era di Italiano in quel ruolo è arrivato Lucas Torreira, un regista che girava molto bene nei meccanismi di quella Fiorentina ma che non fu riscattato dal prestito e andò a giocare nel Galatasaray, dove tutt'ora milita.

L'anno successivo a centrocampo il punto di riferimento è stato Sofyan Amrabat, con caratteristiche diverse da quelle di Torreira, a prendere le chiavi del centrocampo viola. Protagonista nel Mondiale con il Marocco, viene poi ceduto in prestito la scorsa estate al Manchester United.

Infine arriviamo ad Arthur, simile per caratteristiche a Torreira. Il centrocampista brasiliano ha avuto un ottimo avvio di stagione, ma poi è calato anche dal punto di vista fisico.

Sarà quindi un reparto da rifondare quello del centrocampo in tutte le parti, dal regista alle mezze ali per poi andare nella trequarti. Sarà il nuovo allenatore Raffaele Palladino, insieme alla società, a fare le scelte sui giocatori presenti in rosa e, molto probabilmente, intervenire nel mercato per nuovi innesti.