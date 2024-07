CENTROCAMPO, Locatelli sullo sfondo. Contatti per Bove

FirenzeViola.it

La Nazione si concentra sugli obiettivi di mercato viola a centrocampo. Sullo sfondo rimane anche il nome di Locatelli, ma non sembra una cosa dei prossimi giorni. Il centrocampista dovrà scegliere il suo futuro. Non pare al centro del progetto Motta, ha bisogno di rilanciarsi anche in chiave Nazionale. La Fiorentina potrebbe tendergli la mano, ma dovrà essere trovata una soluzione economicamente convincente. Oggi la Juventus lo cederebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni. E quella per la Fiorentina non è la formula giusta. Se ne riparlerà eventualmente più avanti. Magari potrebbe essere ricalcata una formula come quella utilizzata per Arthur, ma a cifre decisamente più basse.

Sempre restando a centrocampo, non è tramontata l’idea di portare a Firenze Edoardo Bove, anche se gli ultimi contatti tra giallorossi e viola sono di qualche giorno fa. Ma il discorso potrebbe decollare in un attimo, aspettando di capire l’evoluzione di altre situazioni.