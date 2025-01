CECCHI, Calmi con Comuzzo: guai a fare come con Hancko

Nel suo classico editoriale del mercoledì sulle pagine de La Nazione, la prima firma Stefano Cecchi analizza il momento negativo che sta vivendo Pietro Comuzzo: come spiega nel suo fondo Cecchi, alzare troppo il livello della critica su di lui, puntargli addosso il raggio debilitante dello scetticismo sarebbe un errore. Perché spesso dimentichiamo che dietro quel cognome da atleta antico si nasconde l'animo di un ragazzo con non ancora venti primavere alle spalle. E' difficile dire quale sia la ricetta migliore per recuperarlo. Se convenga dargli fiducia confermandogli una maglia da titolare o se non sia meglio farlo respirare per qualche gara.

A Palladino il compito di indicare la terapia giusta. Di certo la cosa più sbagliata sarebbe seminare intorno a lui l'erba venefica dell'impazienza che, nel passato, ha intossicato altri giovani, finendo per perderli alla causa viola. Per dire: di questi tempi si parla con insistenza di offerte milionarie al Feyenoord per David Hancko, che a Firenze liquidammo dopo solo pochi spezzoni di gara a prezzo di realizzo.