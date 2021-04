CDS-STADIO, Ci pensa Vlahovic. Il cocco di Rocco

"Ci pensa Vlahovic. Il cocco di Rocco", è il titolo che il Corriere dello Sport dedica oggi alla Fiorentina, ma soprattutto al serbo classe '2000. L'abbraccio di ieri con il presidente un antipasto per il rinnovo di contratto? È senza dubbio troppo presto per dirlo. La certezza da questo punto di vista - si legge - è infatti una soltanto: la Fiorentina proverà a blindare il giocatore, ma non sarà affatto semplice. Col Sassuolo sarà come se Vlahovic ricominciasse la propria stagione da capo: all’andata esattamente lo scorso 16 dicembre, su calcio di rigore, ha segnato il suo secondo centro stagionale e da allora non si è più fermato mettendone a segno altri tredici.