CATALDI, Specialista balistico: 9º gol su 11 da fuori area

Danilo Cataldi è il volto della vittoria di casa Fiorentina e anche il Corriere dello Sport-Stadio non perde occasione per sottolinearlo. Come scritto dal quotidiano, il mediano viola prima risolve un pomeriggio complicato con la specialità della casa - il destro da fuori - e poi dedica il gol all’amico Bove, raccontando come prima della partita i due si fossero sentiti per telefono, con l’ex Lazio che gli aveva promesso un gol all’incrocio. Si tratta del terzo gol su tre realizzato da fuori area e, più in generale, si legge, il nono su undici arrivato con un tiro da fuori.

Promessa mantenuta dunque, con i due che a Firenze hanno immediatamente dimostrato di avere un fortissimo legame. Accomunati dalla voglia di rivincita, adesso che la Fiorentina non può contare più su uno dei due, l'altro si è caricato di ulteriori responsabilità.