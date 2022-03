CASTROVILLI, Sfida tra numeri 10 contro Caprari

Fiorentina-Hellas Verona sarà anche la sfida tra due numeri 10 rinati. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che scrive come Castrovilli sia tornato su ottimi livelli proprio a partire dalla sfida dell'andata in cui è andato in gol. Nell'Hellas invece Caprari ha già messo a segno nove gol e sette assist, come nel suo primo anno in A col Pescara di Zeman. Castro e Caprari possono essere le rampe di lancio per Piatek, Simeone e per l'Europa.