CASTELLACCI, Dodo? Calma o si rischiano ricadute

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci analizza per Il Tirreno l'infortunio di Dodo, spiegando: "Non deve avere troppa fretta perché per recuperare dall'infortunio al crociato serve tempo o si rischia la ricaduta. Prevede una riabilitazione di 6-8 mesi. Non esistono degli standard di ripresa uguali, ci sono chirurghi che fanno recuperare in sei mesi e altri in otto. Se anticipiamo troppo i tempi di recupero, intensificando la fisioterapia e cercando di recuperare in pochi mesi, si ha una più alta percentuale di ricadute e altre rotture".