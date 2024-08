CALCIOMERCATO, Tutte le chiusure nelle altre nazioni

FirenzeViola.it

Si è chiuso il mercato in Italia e negli altri maggiori campionati europei. Ma come riporta La Nazione, in altre nazioni, europee e non solo, il mercato è ancora aperto. Il 2 settembre si chiude la sessione di mercato estiva in Danimarca, Norvegia, Olanda, Portogallo e Arabia. Cinque giorni alla chiusura in Croazia, sei in Belgio e Polonia, otto in Repubblica Ceca.

In Svizzera il mercato chiude il 9 settembre, mentre in Turchia il 13. La chiusura più lontana temporalmente di calciomercato è negli Emirati Arabi dove si chiude a fine ottobre.