Cagliari in ritiro da stasera. Probabile 4-4-1-1 di Nicola per la Fiorentina

vedi letture

"Cagliari stasera di nuovo in ritiro", titola stamani il Corriere dello Sport che fa il punto sui rossoblu in attesa delle sfide contro Fiorentina ed Hellas Verona. Oggi pomeriggio, seduta di rifinitura e nuovo ritiro in attesa della gara di domani con la Fiorentina. Tutti presenti, con l’eccezione di Jankto, che non era stato convocato per l’incontro di ieri a causa di un lieve attacco febbrile. Il centrocampista ceco - riferisce Ivan Paone - potrebbe essere recuperato per domani. In campo anche Deiola che, però, sarà costretto a saltare la Fiorentina per squalifica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, i rossoblù domani potrebbero scendere in campo con il 4-4-1-1: Caprile in porta; Zappa, Mina, Luperto e Augello in difesa; a centrocampo, da destra a sinistra, Zortea, Adopo, Makoumbou e Luvumbo; Viola trequartista alle spalle di Piccoli.