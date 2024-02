BUONGIORNO, Juric coi viola ritrova il suo difensore

FirenzeViola.it

Tutto pronto per il rientro di Alessandro Buongiorno. Il difensore granata - dopo la lussazione alla spalla - con la Fiorentina potrebbe tornare titolare e dall'altra parte ci sarà il Gallo Belotti: "Buongiorno-Belotti si annuncia il cartellone di una sfida dai mille significati e che può ancora guardare all’Europa: la Fiorentina ci crede e non potrebbe essere altrimenti, il Toro continua a sperare e sarebbe un errore non farlo a dodici partite dal traguardo di maggio" scrive il quotidiano.