BUONAMICI, Champions un sogno: il premio alla città

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposta un'intervista alla conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici, tifosa della Fiorentina. Ecco le sue riflessioni in vista del derby di domani sera contro l'Empoli: "Considerando che questo è il miglior avvio della Fiorentina con Italiano, la partita di domani con l’Empoli è una grande occasione per la mia Viola per confermare quanto di buono ha fatto vedere fino a ora.

Certo, anche in caso di vittoria sarà solo l’inizio perché adesso ci aspetta un ciclo tosto contro Lazio, Juventus e Bologna, oltre alle sfide di Conference contro il Cukaricki. La Champions? Sarebbe bellissimo per la città, per i tifosi e per la società: proietterebbe la Fiorentina nel calcio europeo che conta. Chi toglierei all’Empoli? Baldanzi, che è uno dei giovani italiani più interessanti di tutta la Serie A".