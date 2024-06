BRESCIANINI, Viola al lavoro per il mediano del Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport con un centrocampo da rifare o quasi (con altre linee-guida nella costruzione rispetto a quelle che servivano con Italiano) il grande obiettivo della Fiorentina sembra essere Marco Brescianini, 24 anni, protagonista di una stagione positiva se non molto positiva, come dimostrano i numeri (36 presenze in campionato con 4 gol e 2 assist), nella stagione viceversa disgraziata del Frosinone conclusa con la retrocessione. Il contatto c’è stato mercoledì sera nel corso di un evento organizzato da Tuttosport, presenti sia Daniele Pradè che Guido Angelozzi, direttore sportivo della società ciociara, e parlare del mediano di scuola Milan (a cui spetta una percentuale del 50 per cento sulla cessione) è stato quasi automatico: primo contatto per così dire esplorativo, in cui il Frosinone ha sparato logicamente e anche legittimamente abbastanza alto (12 milioni, la Fiorentina si ferma a poco più della metà) e quindi altri ce ne saranno.

Ma la strada è tracciata. Su Brescianini anche lo stesso Milan, il Napoli e il Bologna.