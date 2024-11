BOVE, Voglio chiudere la mia carriera alla Boreale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha parlato così a La Repubblica (ed. Roma): "Vorrei chiudere la carriera alla Boreale. Rivestire quella maglia mi metterebbe addosso un'emozione fortissima. Intanto ne sono il proprietario".

A proposito di Roma... è il passato? "Preferisco non commentare".

Neanche l'arrivo di Claudio Ranieri a Trigoria? Che cosa ne pensa? "Racconto un aneddoto. Quando è arrivato a Roma ero davanti alla tv, guardavo Sky e a un certo punto compare Flavio a Fiumicino (Flavio Cobolli, tennista e amico d'infanzia di Bove, ndr). Gli mando un messaggio e gli dico:"Ma che stai a fa"?". E lui: "Volevo esserci. Per me Ranieri è sempre stato speciale". Questo per dire che secondo me, per i tifosi, è stata la scelta più giusta che potessero fare".

Allora chiudiamo con il viola. Il centro sportivo si chiama Casa Viola, la Boreale è viola e oggi gioca con la Fiorentina. Segno del destino? "Ci ho pensato questa estate. Direi proprio di si".