BOVE, L'ex Roma è già un intoccabile: non si vede ma si sente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le sorprese di domenica sera c'è anche Edoardo Bove, non tanto per la prestazione positiva ma per come (e 'dove') è arrivata. Ne parla il Corriere dello Sport: te l’aspetti mediano e gioca trequartista, lo cerchi a fare il mediano e lo trovi sulla trequarti. Per contrastare oppure impostare e rifinire, per andare a chiudere le linee di passaggio tra difensore centrale e regista avversario: è la prova di Bove contro il Milan.

Parte da esterno alto ma fa quasi tutto in chiave difensiva, anche a costo di perdersi davanti ma diventando il collante perfetto tra centrocampo e attacco: non si vede, ma si “sente” e lo hanno sentito soprattutto i rossoneri. di Bove c’è molto nella vittoria contro il Milan che somiglia (o può somigliare) molto a punto di svolta della stagione viola. Insomma, scrive il Corriere, chiamatelo Edoardo il risolutore.