BOVE, Il jolly destinato a stare in marcatura su Morata

La svolta tattica del Milan è arrivata quando Fonseca ha arretrato Morata e, dunque, sarà proprio lo spagnolo l'avversario che più di tutti Raffaele Palladino ha messo nel mirino.

Lo scrive La Nazione, che riferisce di come il tecnico viola stia pensando di utilizzare Bove come "mastino" piantonato addosso al centravanti campione d'europa. L’ex Roma, risparmiato in Conference, potrebbe essere il jolly all’interno della formazione che scenderà in campo stasera, un undici che - rispetto al 2-0 con i New Saints - dovrebbe cambiare fino a dieci elementi, con la sola conferma dell’ex rossonero Adli a guidare le operazioni in mediana.