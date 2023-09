BONAVENTURA, L'opzione fino al 2025 ora è vicina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non solo Nico Gonzalez. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, sta per diventare solo una formalità anche l'allungamento della scadenza del contratto di Jack Bonaventura con la Fiorentina fino al 2025. L'attuale accordo, rinnovato il gennaio dello scorso anno, scadrebbe nel 2024 ma con opzione per un anno in più al raggiungimento di certe condizioni che potrebbero essere realizzate al più presto continuando a questi ritmi di utilizzo e prestazioni.