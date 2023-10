BERNARDESCHI, Ci pensa la Juve, dipende da Berardi

FirenzeViola.it

Alle prese con il caso doping di Pogba e con la possibile squalifica anche per Fagioli, coinvolto nell’inchiesta di scommesse illegali, la Juventus comincia a guardarsi intorno per il mercato di gennaio. Giuntoli e Manna, spiega la Gazzetta dello Sport, vogliono regalare ad Allegri anche un jolly offensivo. E anche in questo caso, è risaputo l’interesse per Domenico Berardi e per il gioiellino Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Ma in coda a questi c’è anche Federico Bernardeschi.

Il carrarino ha mantenuto la casa a Torino, alla Continassa conserva ottimi rapporti e alla Juventus tornerebbe volentieri, a maggior ragione nella stagione che porterà a Euro2024. Senza contare che da Toronto potrebbe traslocare anche in prestito. Quella di Bernardeschi, per ora, è un’idea allo studio, non una trattativa impostata. Le valutazioni sono in corso e proseguiranno: molto dipenderà anche dalle richieste del Sassuolo per Berardi, primo obiettivo della Vecchia Signora, chiosa il quotidiano.