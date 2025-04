Beltran al posto di Gudmundsson a Cagliari? Per la Gazzetta è possibile

vedi letture

Ieri la Fiorentina non si è allenata e lo farà oggi in Sardegna in quella che diventa la rifinitura di una sfida decisiva per tenere il ritmo europeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando la possibilità che Raffaele Palladino possa variare alcuni uomini fra domani e la partita casalinga con l’Empoli, anche se penserà sempre partita dopo partita.

Sul campo del Cagliari potrebbe essere schierato dal primo minuto Lucas Beltran, al posto di Albert Gudmundsson che invece ha quasi sempre fatto coppia con Kean nell’ultimo periodo. L’argentino non gioca titolare in Serie A dal 28 febbraio contro il Lecce, mentre è stato protagonista dal primo minuto una decina di giorni fa in Conference League in Slovenia con il Celje, in coppia con Nicolò Zaniolo.