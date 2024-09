BELTRAN, A caccia del ruolo giusto ora ha in mano il suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una collocazione in campo non del tutto chiara, una concorrenza di reparto che è diventata più difficile — passando dal giocarsi il posto con Nzola alla sfida con Kean, che ha segnato in tre partite lo stesso quantitativo di gol dell’angolano nei suoi primi sei mesi in viola — e un paragone scomodo con Batistuta hanno portato, piano piano, Lucas Beltran a smarrirsi. Come riporta Il Corriere dello Sport - Stadio, infatti, l’attaccante argentino rischia di vedere la propria avventura in maglia viola prendere una piega involutiva.

Non tutto è perduto: ci sono ora 6 mesi per provare a convincere Palladino, che avrà il compito di trovare una collocazione tattica per il “vikingo”. Se non dovesse rendere, però, potrebbe anche partire.