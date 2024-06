BELOTTI, Como e Parma pensano al Gallo per la Serie A

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport si fa il punto sul mercato delle due, fino ad ora, neopromosse Como e Parma. In particolare nel reparto offensivo la situazione potrebbe scaldarsi con i lombardi che hanno gli occhi puntati su Pinamonti che, dopo la retrocessione in Serie B con il Sassuolo è pronto a salutare il club neroverde.

Non solo il centravanti ex Inter, al Como è stato accostato anche Andrea Belotti. Il Gallo a fine stagione lascerà la Fiorentina per tornare a Trigoria, anche se rimarrà nella capitale solo di passaggio. Sull'ex capitano del Torino però non ci sarebbe solo la formazione di Fabregas, ma anche il Parma che già in passato si era interessato al numero 20 gigliato.