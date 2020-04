BŁASZCZYKOWSKI, Compra e salva il Wisla Cracovia

Il polacco ex Fiorentina Jakub Błaszczykowski è sempre stato molto legato al club in cui è cresciuto e dal quale è partito per approdare al Borussia Dortmund, il Wisla Cracovia. Per questo, riporta il portale polacco TVP, dopo aver già deciso nel 2019 di rientrare nel club rescindendo con il Wolfsburg, nei prossimi giorni diventerà presidente della società. Ha già firmato tutti i contratti e cercherà di salvare il club dall'inevitabile fallimento.