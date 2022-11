BARONE, In Italia non basta avere soldi. Moena...

Joe Barone ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna de La Nazione riguardo il Viola Park e non solo. Queste le sue parole: "Bisogna stare sul pezzo, io ci sto e tra quattro mesi siamo pronti ad aprire il Viola Park, ma come facciamo senza opere di urbanizzazione (soprattutto le fogne) e se manca il parcheggio per tremila tifosi? Per la tramvia la data è slittata addirittura al 2026".

E per aumentare gli introiti della Fiorentina come pensate di fare?

"Arrivare in Champions League, giocare in Europa".

Voi siete in dirittura d’arrivo?

"Un privato prende decisioni più veloci e Rocco (Commisso, ndr) è rapido ma ci sono situazioni in cui abbiamo bisogno dell’aiuto dei Comuni (Firenze e Bagno a Ripoli). Chiediamo di essere più svelti, veloci, siamo in attesa da tanti mesi e dobbiamo gestire un posto enorme".

Sul prossimo ritiro a Moena

"Potremmo farlo qui al Viola Park con le persone che vengono a vedere anche la città. La Roma lo fa a Trigoria e ci si può allenare anche di sera".

Quanto costerà gestire il Viola Park?

"Senza dipendenti 10 milioni all’anno (di cui circa 5 di energia ndr), tra costi di manutenzione dei campi e verde ornamentale, pulizie, vigilanza".

Sullo stadio?

"Non ne voglio nemmeno parlare. Lo stadio è un cosa del Comune che noi appoggiamo, aspettiamo che si facciano i lavori ma non siamo contro".

Pensavate di avere tutti questi problemi a venire a investire in Italia?

"Ci siamo sbattuti contro una realtà difficile. Non bastano i soldi".