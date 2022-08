BARAK, ACF lo vuole indipendentemente dall'Europa

"Nessuna discriminante legata all’Europa. In casa Fiorentina hanno tutti le idee chiare e assicurano che il quinto innesto che la dirigenza potrebbe scegliere di fare nelle ultime due settimane di mercato non dipenderà in alcun modo dall’esito del playoff di Conference contro il Twente". Lo scrive il Corriere dello Sport, che svincola così un futuro colpo di Pradè e compagni dal passaggio del turno contro il Twente. Non serve quindi aspettare l'esito della doppia sfida con gli olandesi e così, nonostante siano ore calde per la squadra di Italiano, impegnata domani nella gara di andata, anche i dirigenti continuano a lavorare per rinforzare la squadra. I nomi in ballo sono due: Antonin Barak e Nedim Bajrami. Il centrocampista dell'Hellas Verona sembra adesso in cima ai desideri della Fiorentina, anche se ancora siamo lontani da un'intesa (il Verona chiede almeno 15 milioni). Sull'albanese dell'Empoli è in atto un derby di mercato, col match tra azzurri e viola (in programma domenica sera) che potrebbe rappresentare il pretesto giusto per far incontrare gli uomini mercato delle due squadre.