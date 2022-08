BAJRAMI, Oggi incontro Viola-Ramadani per l'affare

È in programma in giornata un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e Fali Ramadani, potente procuratore sportivo che tra i suoi assistiti conta anche Nedim Bajrami, trequartista dell’Empoli che piace eccome ai viola. Secondo il Corriere dello Sport, la chiusura per l’albanese non sarebbe molto lontana, con il summit di oggi che potrebbe dare la svolta alla trattativa. Pronto invece a fare il percorso inverso Szymon Zurkowski, tornando quindi a Empoli dove già si è messo in mostra nella passata stagione.