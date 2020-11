BAIANO, Vlahovic miracolato: chi crede di essere?

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino propone questa mattina un'intervista all'ex attaccante viola Ciccio Baiano, che ha analizzato quelle che sono le principali difficoltà della squadra di Prandelli, soprattutto in zona gol. Ecco i concetti principali dell'ex giocatore: "Cosa non va? Praticamente tutto: la squadra segna poco e se ne fa uno, ne prende due. Contro il Benevento non ho visto ardore, la situazione è brutta. La squadra gioca con paura, non reagisco. Paura per la retrocessione? No, ma solo per un motivo: perché c’è chi sta peggio della Fiorentina. Con il campionato a venti squadre di solito retrocedono almeno due neopromosse. E guardandosi intorno c’è anche chi sta peggio dei viola, questo ci salva. Vlahovic? Ma chi crede di essere? Si sente penalizzato? Non lo è, è un miracolato. Attenzione: credo che in futuro potrà essere un attaccante importante, ma oggi cos’ha dimostrato per mettere il muso? Guardate com’è entrato nella partita di Roma. Deve capire che ancora non ha fatto nulla per meritare la maglia da titolare a Firenze".