BAIANO, Tra Empoli e ACF sarà gara da tripla. DV9...

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Ciccio Baiano stamani ha parlato al Corriere Fiorentino: "Sarà una gara da tripla - dice Baiano. Forse la Fiorentina è più carica dopo la vittoria sul Milan, ma l’Empoli ha perso solo al 91’ su un campo difficile come quello di Verona e giocando bene. Per questo e per il fatto che entrambe hanno una buona classifica, arriveranno entrambe bene al derby".

Sul paragone tra Vlahovic e Batistuta dice: "Vlahovic è Vlahovic, ma Bati è Bati. Stiamo parlando di uno che ha dimostrato per 15 anni consecutivi di essere tra i più forti attaccanti del mondo. E oggi avrebbe segnato 40 gol a campionato. Vlahovic può arrivare a quei livelli, è bravo, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Oceano, neanche il mare".