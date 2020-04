BAIANO, Sottil somiglia a me. Iachini con l'elmetto

Sulle pagine de La Nazione oggi c'è un'intervista all'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano. Il quale si sofferma inizialmente su Vlahovic: "Ha grandissime doti, è un talento vero. Dovrebbe migliorare sul piede ’non suo’ e poi... Un anno fa l’ho seguito in Primavera, per tutta la stagione. Era una spanna sopra gli altri. Negli atteggiamenti faceva come Cristiano Ronaldo: dai la palla a me e poi vieni ad abbracciarmi". Per poi dire la sua su Sottil: "Ha dribbling e velocità. Mi piace tanto, anche perché nelle sue caratteristiche mi ci ritrovo molto. Sottil mi assomiglia e nell’uno contro uno è davvero straordinario. Punta l’uomo come ormai fanno in pochi... Adesso deve diventare forte nel fare gol, nel trovare la porta". Parere positivo anche per Cutrone e soprattutto Iachini, che ha fatto indossare l'elmetto alla squadra in un momento in cui stava rischiando grosso.