ATTACCO, Record: solo in 4 in Europa meglio dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio troviamo quest'oggi un editoriale legato ai numeri collezionati in attacco dalla Fiorentina nel 2023: cifre che hanno dato ai viola una dimensione da Champions certificata però da altri dati. La Fiorentina ha tagliato il traguardo dei 100 gol nell’anno solare 2023, sommando campionato e coppe. Davanti alla Salernitana è arrivata a 102 reti. Non è un numero da sottovalutare, perché si tratta del record assoluto nella storia della squadra viola. Da qui alla notte di Capodanno ci sono ancora sei partite per aumentare il bottino ma già adesso quei 102 gol certificano la consistenza di una squadra che sta facendo parlare di sé non solo in Italia ma anche in Europa.

Nel 2023 la Fiorentina è infatti entrata di diritto nel gotha del calcio continentale. Al momento, più dei viola hanno segnato solo il Manchester City (140), il Real Madrid (121), il Bayern Monaco (111) e il Bayer Leverkusen (111). In mezzo ai colossi, tecnici e finanziari, c’è questa squadra fatta di qualche eccellenza e tanti buoni giocatori e costruita da un tecnico che sei anni fa allenava in serie D. Qualcuno storce il naso quando si parla di Miracolo Italiano, ma la realtà è che in Europa non capitano spesso storie belle come quella viola.