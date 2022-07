ATTACCO, Ieri passi indietro solo per Cabral e Ikoné

La partita di ieri contro il Trento ha visto fare un passo indietro Arthur Cabral e Jonathan Ikone. Entrambi i calciatori della Fiorentina, schierati come titolari, hanno dimostrato di essere ancora in debito d'ossigeno. Il brasiliano ha fallito una buona occasione dopo pochi minuti, mentre il francese ha palesato nuovamente difetti in fase di conclusione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.