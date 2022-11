ATTACCO, A gennaio non sono previsti cambiamenti

L'attacco della Fiorentina, tolto l'ultimo periodo, ha faticato non poco in questa prima parte di stagione. Questo però non avrebbe portato la Fiorentina a pensare a qualche cambiamento nel reparto offensivo. Fiducia quindi a Jovic e Cabral, ma come sempre in caso di occasione da cogliere non ci si farà trovare impreparati. A riportarlo è La Nazione.