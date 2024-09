ATALANTA, Con i viola tornano Zaniolo e Lookman

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, l'Atalanta contro la Fiorentina vuole ripartire per cancellare la brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter. Buone notizie per Gasperini dall'allenamento di ieri a Zingonia con i il recupero di Nicolò Zaniolo, di nuovo in gruppo dopo il risentimento muscolare all'adduttore sinistro accusato poco prima del match contro i nerazzurri, e con Ademola Lookman che dopo le tante voci di mercato è tornato pienamente a disposizione del tecnico piemontese. Situazione più complicata invece in difesa dove, se è tornato a disposizione Hien, stanno ancora lavorando individualmente Berat Djimsiti e Sead Kolasinac.

entrambi sono in dubbio per i viola ma dovrebbero tornare a disposizione per l'esordio in Champions League. Sulla linea arretrata si posizionerà allora De Roon, mentre in avanti spazio alla coppia Retegui-De Ketelaere.