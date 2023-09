ARTHUR, L'ultima volta senza concorrenza interna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci sono stati diversi Arthur in questo inizio di stagione, sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio. A volte meglio, a volte peggio, però con un dato certo: la partita contro l'Atalanta sarà l'ultima che potrà giocare senza concorrenza interna. A partire dal Genk infatti Maxime Lopez sarà di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica e allora Italiano potrà decidere a chi affidare l'impostazione del gioco.

Di sicuro il 27enne centrocampista brasiliano si è calato nella nuova realtà e nella nuova esperienza con lo spirito giusto, mettendosi subito a disposizione di allenatore e compagni, e ricevendo in cambio uguale fiducia come testimoniano tutte e cinque le partite disputate tra campionato e playoff di Conference League (per un totale di 388’ minuti con tre sostituzioni avute). E non soltanto perché finora non c’era un’alternativa, ma per merito e per caratteristiche che ben si sposano con quanto ricerca Italiano da chi interpreta quel ruolo