ANTOGNONI, Gazzetta: "Un'offerta incomprensibile"

C'è un altro caso in atto. La Gazzetta dello Sport spiega come Giancarlo Antognoni abbia il contratto in scadenza il 30 giugno e come Joe Barone di abbia proposto un ruolo di un livello decisamente inferiore rispetto alle sue competenze. Una proposta quasi incomprensibile - si legge - Perché voler allontanare una figura amata e preparata come Antognoni? Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto. Lo scenario è semplice: o la Fiorentina cambia la proposta o anche Giancarlo se ne andrà.