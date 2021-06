ANTOGNONI, Futuro sospeso: passa dai big ai baby?

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla in maniera diffusa di Giancarlo Antognoni e del nuovo ruolo che dovrebbe ricoprire alla Fiorentina (a patto che accetti): l'Unico 10 dovrebbe andare ad occuparsi del settore giovanile e di scouting, mettendosi alla ricerca di talenti in giro per il mondo. La trattativa è all’inizio, le parti dovranno tornare ad aggiornarsi, anche per quanto riguarda l’aspetto economico. Nelle prossime ore, dovrà essere trovata la giusta quadra dell’operazione: di certo c’è che dalla prima squadra, di cui si stava occupando dal giugno 2017, Antognoni si troverebbe a muoversi a stretto contatto coi giovani del vivaio. Un declassamento in piena regola. Antognoni tornerà presto ad incontrare la dirigenza ma il futuro del “capitano” viola per antonomasia, al momento, è in sospeso. Ci sono due settimane per trovare un’intesa e, soprattutto, per continuare a tenersi stretto un capitolo importante della storia viola.